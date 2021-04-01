بشار الشطي: حياة الفهد.. التواضع سمة الكبار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انتهى الفنان بشار الشطي من تصوير دوره في الدراما الرمضانية «مارغريت» بطولة الفنانة القديرة حياة الفهد، ومن إخراج باسل الخطيب، وتأليف محمد وعلي شمس، ويشارك في البطولة نخبة من الممثلين، الشطي يستعد للعودة إلى الكويت بعد شهرين من التصوير في مملكة البحرين، النجم الشاب ثمن في تصريحات صحفية تجربته الجديدة، واعرب عن سعادته بلقاء نخبة من النجوم في العمل.

وفي هذا الصدد قال الشطي «شكرا من القلب لكل القائمين على هذا العمل الفني الجميل، الذي تعلمت منه الكثير بقيادة مخرج عظيم باسل الخطيب، انا ممتن جدا لمعرفتك وللعمل معك ولكل لحظه قضيتها تحت ادارتك وتوجيهاتك، كم سأفتقدك وكم سأشتاق اليك، ويشهد الله إنك تركت أثرا كبيرا في نفسي لن انساه، القديرة حياة الفهد لا توجد كلمه تصف مدى فرحتي واعتزازي بهذه الفرصة التي اعطتني شرف الوقوف امام قامة فنية وتاريخ عظيم، شكرا على تواضعك ومحبتك واعتنائك بنا كأم قبل ان تكوني فنانة كبيرة العمل قدرا ومقاما، شكرا لأنك علمتني أن الانسان مهما كبر ومهما وصل من نجاحات يجب ان يبقي قدميه دوما ملتصقتين بالارض ولا يكبر الا قدرا وعمرا ومقاما، وان التواضع سمة الكبار امثالك».

وتوجه الشطي بالشكر إلى فريق العمل قاطبة، لاسيما المنتج يوسف الغيث، والفنان حسن البلام وقال «الشكر أيضا موصول لمملكة البحرين والمؤلفين محمد وعلي شمس».

الجدير بالذكر ان المسلسل تدور احداثه حول مارغريت التي تعود من بريطانيا التي عاشت فيها مع والدتها الإنكليزية إلى بيت زوجها العربي لتكون الآمرة الناهية، فارضةً قوانينها الصارمة على كل من يحيط بها، فهل هي سيدة غربية أرستقراطية متعجرفة وحادة الطباع؟ أم هي امرأة حنونة ووالدة عربية بامتياز؟ أهي عرّافة وساحرة كما يصفونها؟ أم مستبصرة وحادة الذكاء؟ أحداث مشوّقة واستفسارات عميقة يطرحها مسلسل «مارغريت» لحياة الفهد على MBC في رمضان، من بطولة: حياة الفهد، حسن البلام، هبة الدري، بشار الشطي، حمد العماني، ليالي دهراب، نور، ريم أرحمة، نور الشيخ. كتابة الأخوين علي ومحمد شمس. إخراج باسل الخطيب، بينما تعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة «شاهد VIP» قبل 24 ساعة من عرضها على MBC.