انبعاثات Netflix الكربونية.. تفوق بعض الدول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نقلت صحيفة التليغراف البريطانية في تقرير لمراسلها لورانس دودس عن شركة Netflix، قولها إن كمية ثاني أكسيد الكربون التي أطلقتها في الغلاف الجوي العام الماضي تعادل ما تطلقه سيارة في 2.7 مليار ميل من السفر.

وقالت رئيسة قسم الاستدامة في الشركة إيما ستيوارت، يوم الثلاثاء، إن انبعاثات الكربون الصادرة عن شركتها وصلت إلى 1.1 مليون طن متري من الكربون خلال عام 2020، وهو ما يعادل تقريباً انبعاثات دول صغيرة جداً مثل جيبوتي (1.5 مليون طن) وجزر سليمان (900 ألف طن) وكابو فيردي (800 ألف طن). جاء هذا الرقم كجزء من تعهد بتحقيق صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنهاية عام 2022، وخفض الانبعاثات من عملياتها ورفع نسبة استخدامها للكهرباء بنسبة %45 بحلول عام 2030. ويعتمد ذلك في المقام الأول على تعويض الانبعاثات عن طريق تمويل مشاريع لإعادة زراعة الغابات الاستوائية والمستنقعات والنظم البيئية الأخرى، التي تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزنه.

وكشف الرئيس التنفيذي ريد هاستينغز في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» إن «نتفليكس» ستحول عمليات تصوير أفلامها إلى البطاريات الكهربائية والأطقم المحلية ومصابيح LED وطرق الإنتاج «الافتراضية»، حيثما أمكن ذلك.