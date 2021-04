ملحمة Game of Thrones.. تتحوَّل إلى مسرحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: رغم أن ملحمة Game of Thrones انتهت رسمياً في عام 2019، لكن جورج مارتن لم ينته بعد من الرواية التالية في سلسلة Song of Ice and Fire، وهي الكتب التي ألهمت دراما HBO الشهيرة عالمياً، وإلى الآن لم يتضح بعد موعد إصدار جديد الروائي البريطاني الشهير. ولكن يبدو أن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت للمعجبين الذين نفد صبرهم، حيث من المرجح عودة بعض الشخصيات المفضلة في Game of Thrones، مثل نيد ستارك وجايمي لانيستر في مسرحية مقتبسة من «لعبة العروش» التي يتم تطويرها على أمل عرضها في ويست إند بلندن وفي أستراليا، مع بداية عام 2023.

وأكد مارتن في بيان أن المسرحية «يجب أن تكون مذهلة، وسيكتب الروائي البريطاني الشهير القصة جنباً إلى جنب مع الكاتب المسرحي دنكان ماكميلان، الذي قام أيضاً بإعداد مسرحية «1984» لجورج أورويل، وكتب مؤخراً «Lungs»، وهي مسرحية تم بثها مباشرة من مسرح Old Vic في لندن الصيف الماضي}.

ومن المقرر أن يتولى دومينيك كوك، المدير الفني السابق لمسرح رويال كورت، دفة إخراج المسرحية.