كريستيانو رونالدو يهدّد عرش دائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نجح المهاجم البرتغالي رونالدو في تسجيل هدفه رقم 103 في مسيرته الدولية ليصبح على بعد 7 أهداف من كسر الرقم القياسي للإيراني علي دائي، وأحرز رونالدو هدفاً من ثلاثية منتخب بلاده المنتصر على لوكسمبورغ بنتيجة 3 ــ 1، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويعتبر علي دائي أكثر لاعب سجل أهدافاً دولية في التاريخ بـ109 أهداف.

وأنهى رونالدو صيامه التهديفي مع «برازيل أوروبا» بعدما سجل في الدقيقة 51 من مباراة البرتغال ولوكسبورغ.

وتتصدر البرتغال حالياً المجموعة الأولى في التصفيات بسبع نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب صربيا، وتليهما لوكسمبورغ بثلاث نقاط، ثم أيرلندا وأذربيجان بلا أي نقطة.

ويعتبر عدم تسجيل رونالدو مع البرتغال لـ415 دقيقة متتالية الأطول من نوعه في مسيرته الكروية مع المنتخب البرتغالي.

وأنهى رونالدو أمام لوكسبمورغ أصعب صيام تهديفي له مع البرتغال منذ شهر يونيو 2012 وفقاً لموقع «بلاشر ريبورت» البريطاني الشهير.

وفي إحصائية غريبة تمكّن رونالدو من تسجيل 10 أهداف في مرمى لوكسمبورغ (3 أهداف) وليتوانيا (7 أهداف) من آخر 14 هدفاً سجلها مع البرتغال.

وأصبح منتخب لوكسمبورغ ثاني أكثر المنتخبات تلقياً للأهداف من رونالدو بستة أهداف، ويعتبر منتخبا ليتوانيا والسويد أكثر المنتخبات تلقياً للأهداف من رونالدو بسبعة أهداف لكل منتخب.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 41 في 31 مباراة خاضها في تصفيات كأس العالم، وتعتبر المباريات الودية المباريات المفضلة لرونالدو مع البرتغال بـ49 هدفاً في 18 مباراة.

ويحتاج رونالدو لتسجيل 8 أهداف لتصبح مباريات تصفيات المونديال «لعبته» المفضلة.

ومن المرجح أن ينجح رونالدو في تحطيم رقم دائي متصدر قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم على المستوى الدولي، أو على الأقل معادلته هذا العام على اعتبار أن «الدون» مقبل على خوض مجموعة من المباريات مع منتخب بلاده، بينها 3 مباريات على الأقل في بطولة كأس أمم أوروبا المقررة في الصيف المقبل، وبعض المباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر.