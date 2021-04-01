بعد أن عرقل كوفيد-19 مشاريعه الفنية.. عاصي الحلاني يكشف موعد طرح ألبومه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف النجم اللبناني عاصي الحلاني، عن سبب غيابه عن الساحة الغنائية خلال الفترة الأخيرة، بعدما أثار هذا الاختفاء تساؤلات لدى جمهوره ومتابعيه، كما تطرق إلى خططه الفنية الجديدة للمرحلة المقبلة.

وقال الحلاني في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”: “إن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عرقل أغلب الأنشطة الفنية الخاصة بي، وبالتحديد الحفلات التي تشهد حضوراُ جماهيرياُ”، مؤكداُ أن سبب غيابه عن الساحة الغنائية خلال الفترات الماضية يكمن في عدم قدرته على التحركات والسفر لتصوير أعماله الغنائية، نظراُ للظروف والإجراءات الإحترازية التي مرت بها بلاده والعالم.

وأضاف عاصي الحلاني أن الأحدث المتلاحقة التي ضربت بلده لبنان، وبالتحديد منذ العام الماضي بداية من ثورة لبنان حتى انفجار مرفأ بيروت، أثرت على توقيت إصدار أعماله الغنائية الجديدة “الألبوم والفيديو كليب”، اللذين كان من المقرر طرحهما خلال العام الماضي.

وكشف الحلاني أنه من المُقرر إصدار ألبومه الجديد والفيديو كليب الخاص به تزامناً مع عيد الفطر المبارك المُقبل، بعدما قام بإدخال بعض التعديلات عليهما.

ويحرص الحلاني مع فريق العمل على التكتم عن تفاصيل الألبوم والفيديو كليب الخاص به لحين الإنتهاء من تجهيزهما وتحضيرهما، والإعلان عنهما بشكل رسمي قريباً.

وأشار الحلاني إلى أنه متواجد حالياً في دبي، بهدف التحضير لإصدرا الألبوم الجديد مع الفيديو كليب بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

نفيد بالذكر أن عاصي الحلاني، حصل مؤخراً عن جائزة أفضل مطرب عربي لعام 2020، بعدما لاقت أغنياته أصداء واسعة عبرت حدود البلدان، وأخر أعماله أغنية “رجعتيني لبدايتي”، وأغنية “بعشقك”، من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه، وتوزيع طونى سابا.