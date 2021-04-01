أريانا غراندي تنضم إلى “ذا فويس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ستنضم أريانا غراندي إلى مسابقة الغناء “ذا فويس” كمدربة في الموسم الواحد والعشرين من البرنامج، بحسب ما أعلنت يوم الثلثاء كاتبةً: “مفاجأة! أنا أتشرف ومتحمسة جداً للانضمام إلى كيلي كلاركسون وجون ليجند وبلايك شيبتون في الموسم المقبل، الموسم الـ21، من ذا فويس”. وأرفقت تغريدتها بصورةٍ لها على إحدى الكراسي الشهيرة في البرنامج.

وأضافت: “سنفتقدك يا نيك جوناس” مؤكدة خروجه من البرنامج، على الأقل في الوقت الحالي. وردّ ليجند: “أتشوّق إلى الترحيب بأريانا في عائلة ذا فويس!”.

وقالت جيني جروم، نائبة الرئيس التنفيذي للبرنامج في بيان: “أريانا قوة لا يمكن إنكارها في موسيقى البوب. إن نجاحها الفريد في صناعة الموسيقى استثنائي. شعرنا بسعادة غامرة عندما علمنا أنها من معجبي “ذا فويس” ونعلم أن هذا الحماس سيترجم في تأثيرها الإيجابي كمدربة ديناميكية”.

وتابعت: “أريانا صاحبة رؤية تتمتع بأكثر من عقد من الخبرة في صناعة الموسيقى. مهاراتها الصوتية التي لا مثيل لها وإبداعها وخبرتها الفريدة في جميع أصعدة مجال الفن ستجعلها مدربة قيّمة للجيل القادم من الفنانين”.

وردّت غراندي: “يشرفني ويسعدني الانضمام إلى عائلة “ذا فويس” لقد كنت من أشد المعجبين بالبرنامج لفترة طويلة. أتشوّق إلى منافسة المدربين الرائعين، والتعرف الى الفنانين الجدد ومساعدتهم في الارتقاء بمهنتهم”.

هذه ليست المرة الأولى التي يترك فيها نيك جوناس البرنامج. بعد استبدال غوين ستيفاني به في الموسم 18، عاد الأخير في الموسم 19 ثمّ أخذ إجازة لمدة عام. قاموا بتبديل أماكنهم من جديد في الموسم 20 والذي يبث حالياً.