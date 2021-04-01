سيلفستر ستالون يفاجئ معجبيه.. جزء جديد من “روكي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: توجّه سيلفستر ستالون (74 عاماً) عبر “إنستغرام” يوم الثلثاء لتوضيح تفاصيل مشروع مسلسل “روكي” الجديد المؤلّف من عشرة حلقات، إذ يضيء على قصة روكي التي تسبق أحداث الأعمال المصورة لهذه الشخصية.

وشارك النجم صورة لسيناريو يفصّل كيف قابلت شخصيته في “روكي” شخصيتي زوجته أدريان وشقيقها بولي، اللتين يلعبهما تاليا شاير وبورت يونغ.

وقال: “أعلم أن خطّي قبيح جداً لكنني أردتُ أن أشارك معكم المزيد من تفاصيل العملية الإبداعية لمشروع مسلسل “روكي” ولكن أصبح الأمر الآن أكثر وضوحاً. أخبروني ما هو رأيكم. أنا متحمس جداً وأتمنى أن تكونوا كذلك أيضاً”.

وسبق أن شارك ستالون ملاحظات كتبت بخط اليد تفصّل مشروع الملاكمة القادم، معلّقاً: “قد يكون هذا أغرب منشور حتى الآن. لقد بدأتُ هذا الصباح بكتابة تفاصيل عن مشروع مسلسل “روكي” الجديد يرجّح أن يكون مؤلفاً من 10 حلقات ويمتدّ لبضعة مواسم للوصول حقاً إلى قلب الشخصيات في سنوات شبابهم”.

“روكي” هي سلسلة أفلام من بطولة سيلفستر ستالون الذي يمثل دور الملاكم روكي بالبوا. تم إنتاج سبعة أفلام حتى الآن منذ عام 1976 حتى عام 2018 وفاقت أرباحم المليار دولار.