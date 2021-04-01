كايلي جينر تحضّ الناس على ارتداء الكمامة.. ما علاقة العلم اللبناني؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: في إطار الحملة التي بادر إلى إطلاقها عارض الأزياء ومصمم الغرافيك المغربي يوسف شريبة لمكافحة فيروس كورونا و حضّ الناس على ارتداء الكمامة وتصميم عدد من الكمامات التي تضمّنت وجوه نجوم لامعين في الوطن العربي و أعلام بلدان مثل لبنان والمغرب و مصر، لجأت النجمة العالمية كايلي جينر إلى تطبيق الكمامة وارتداء كمامة عليها علما لبنان والمغرب في خطوة لافتة تخرج إلى العلن للمرة الأولى على مستوى تعاملها مع البلدان العربية.

ونشرت كايلي فيديو في صفحتها بموقع “إنستغرام” تضع فيه كمامة مرسوماً عليها علمي لبنان والمغرب في مبادرة للتعبير عن حبها للبلدين والتضامن مع حملة التشجيع على إرتداء الكمامات لمكافحة فيروس كورونا.

وعلّق يوسف شريبة على هذه الخطوة قائلاً: “يسعدني كثيراً أن تقوم نجمة عالمية باختيار تصاميمي التي لاقت استحسان مجموعة من النجوم في الوطن العربي، وربما لم أتوقع هذه اللفتة المميزة من نجمة بحجم جينرالتي شكرتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت اعتزازي بثقتها”.