6 أفلام مصرية رصدت مجد الفراعنة.. منها "المومياء" و"الكنز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على ضفاف نهر النيل، قامت مصر القديمة، ولو تحدث هذا النهر العظيم، لكشف أسرارا وحكايات عن الفراعنة، الذين صنعوا أعظم الحضارات الإنسانية.

ورغم الاكتشافات الأثرية التي حدثت في العصر الحديث، يراهن كل شعوب العالم على أن هناك أسرارا وألغازا كثيرة في بطن الرمال، ولم يتم اكتشافها حتى الآن، فالتاريخ الفرعوني أشبه بكنز لا ينضب أبدا.

عرض هيكل أقدم مصري.. مفاجآت في احتفالية نقل المومياوات الملكية

بشغف شديد يتابع العالم أخبار الآثار الفرعونية، ويترقب الاحتفال بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بوسط العاصمة المصرية القاهرة إلى متحف الحضارة بالفسطاط السبت.

ويعد هذا الحدث الأبرز والأهم في 2021، ومن المقرر أن يتم نقل 22 مومياء ملكية في موكب أسطوري مهيب، احتفاء بملوك الفراعنة، الذين تركوا خلفهم حضارة لا تعترف بالفناء.



وبهذه المناسبة، تلقي ”الخليج 365” الضوء على أبرز الأفلام السينمائية، التي اقتربت من مجد وعظمة الفراعنة، وحاول صناعها توثيق عظمة مصر القديمة..



المومياء

يعد فيلم" المومياء" من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، تحمس له المخرج الكبير شادي عبدالسلام، وتم إنتاجه عام 1969.



أحداث الفيلم مأخوذة عن قصة حقيقية حدثت في صعيد مصر، عندما اكتشفت قبيلة "خبيئة مومياوات الدير البحري" والتي ضمت أعظم ملوك الفراعنة، مثل أحمس الأول، وسيتي الأول، ورمسيس الثاني.

نالت القصة الحقيقية إعجاب شادي عبدالسلام، وصنع منها فيلما تدور أحداثه حول قبيلة تقوم بسرقة الآثار وبيعها، وعندما يموت شيخ هذه القبيلة، يرفض أولاده هذا الأمر، ومن أجل هذا يدخلون في صراع كبير مع لصوص الآثار.

تم عرض فيلم"المومياء" تجاريا عام 1975، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد مرعي، نادية لطفي، زوزو حمدي الحكيم، عبد العظيم عبد الحق.

عروس النيل





حاول صناع فيلم"عروس النيل" من إنتاج عام 1963، إلقاء الضوء على عظمة الحضارة الفرعونية، والمطالبة بعدم انتهاك المناطق الأثرية، من خلال قصة حب تدور بين مهندس جيولوجي، يذهب للتنقيب عن البترول في محافظة الأقصر.

وخلال ممارسة العمل تظهر له فتاة جميلة تخبره بأنها آخر عروس للنيل، وتحمل اسم "هاميس ابنة آتون إله الشمس" وينتهي الفيلم بوقف التنقيب في المنطقة الأثرية.



شارك في بطولة الفيلم رشدي أباظة ولبنى عبدالعزيز وعبدالمنعم إبراهيم، وهو من تأليف فايق إسماعيل وإخراج فطين عبدالوهاب.



غرام في الكرنك





تدور أحداث الفيلم في إطار استعراضي، حول فرقة للفنون الشعبية، تحلم بالعبور للجمهور، ولكنها تواجة أزمة مادية، وتسافر هذه الفرقة بكل أعضائها لمدينة الأقصر، لإيمانها بعظمة التاريخ الفرعوني، وتقدم عروضها على مسرح معبد الكرنك.

وقدم الفيلم أغنية رائعة عن جمال مدينة الأقصر وحب شعوب العالم لها حملت اسم "الأقصر بلدنا".



والفيلم من إنتاج عام 1967 وهو من تأليف وإخراج علي رضا، وبطولة ماجدة، محمود رضا، فريدة فهمي.



الحرب العالمية الثالثة





الفيلم من إنتاج عام 2014، وشارك في بطولته الثلاثي أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول عدد من الرموز في الحضارة المصرية.



حقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا وقت عرضه، وكان دليلا قويا على أن الجيل الجديد من صناع السينما يعرف قيمة وقدر الفراعنة، وأن ظهور أسمائهم حتى لو في قالب كوميدي سيجذب الأنظار ويجني الإيرادات.



الكنز





فيلم "الكنز" من إخراج شريف عرفة، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج عام 2017، يدور حول 3 قصص مختلفة، ولكن أكثر هذه القصص سخونة، حكاية الملكة "حتشبسوت" التي جسدت دورها الفنانة التونسية هند صبري.



ويتناول العمل الصراع على السلطة، ومدى الصعوبات التي تعرضت لها الملكة الفرعونية من أجل تولي مقاليد الحكم، وكيف واجهت مؤامرات رجال الدين الذين عارضوا وجودها على كرسي الحكم بشدة.



ورقة شفرة

أُنتج عام 2008، وشارك في بطولته الثُلاثى أحمد فهمى، وهشام ماجد، وشيكو، ويدور حول 3 شباب يهوون اللهو، ولا يهتمون بالدراسة، فيعثُر أحدهم على رسالة تركها له جده عالم الآثار، لتحدد مكان كنز موجود فى إحدى المناطق الفرعونية، ليقرر الـ3 خوض المغامرة من أجل العثور عليه، فتلاحقهم عصابة إسرائيلية تبحث بدورها عن الكنز.



