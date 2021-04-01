جوائز "بريت".. دوا ليبا وسيليست وأرلو باركس يتصدرن القائمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت المغنيتان دوا ليبا وسيليست وكاتبة الأغنيات والشاعرة أرلو باركس قائمة الترشيحات لجوائز "بريت" البريطانية لموسيقى البوب.

وتُنافس كل منهن في 3 فئات في هذه الدورة التي تبرز فيها النساء.

وسيطرت النساء للمرة الأولى، على الترشيحات في فئة ألبوم العام، إذ أن مغني الراب جيه هاس هو الرجل الوحيد من بين المتنافسين على هذه الجائزة التي تعتبر الأهم.

وتضمّ لائحة المرشحين الخمسة في هذه الفئة المغنية البريطانية البالغة 25 عاماً دوا ليبا عن ألبومها "فيوتشر نوستالجيا"، وهي مرشحة أيضاً لجائزتَي أفضل مغنية وأفضل أغنية منفردة عن "فيزيكل".

وسبق للمغنية حصولها على 5 ترشيحات عام 2018 و5 عام 2019، وهي تتقاسم صدارة الترشيحات هذه السنة مع مغنية السول سيليست وكاتبة الأغنيات أرلو باركس.

وشكّلت أرلو باركس (20 عاماً) اللندنية ذات الأصول الفرنسية والنيجيرية والتشادية اكتشاف سنة 2021، إذ أن ألبومها الأول "كولابسد إن صنبيمز" الذي صدر في كانون الثاني/يناير الفائت قادها إلى الحصول على 3 ترشيحات في فئات أفضل أليوم وأفضل فنانة وأفضل فنان واعد.

أما سيليست (26 عاماً) الفائزة في برنامج "ساوند أوف 2020" على قناة "بي بي سي"، فرشحت في الفئات الثلاث إياها.





وفي مقابلها، حصل ثنائي الراب المغنيان يونج تي أند باجزي ودي جيه جويل كوري على على 3 ترشيحات أيضاً.



وكانت ترشيحات العام الفائت تعرضت للانتقادات بسبب طابعها الذكوري جداً، إذ لم تتضمن أي امرأة في فئتين أفضل ألبوم أو أفضل فرقة للمختلطتين.

أما الجوائز المخصصة للفنانين الأجانب، فمن بين المرشحين لها أريانا جراندي وبيلي إيليش وكاردي بي ومايلي سايرس وتايلور سويفت وفرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية.

ويقام احتفال توزيع جوائز "بريت" هذه السنة، وهو الحادي والأربعون، في 11 أيار/مايو المقبل بدلاً من موعده المألوف في شباط/فبراير، إذ أرجئ كغيره من احتفالات توزيع الجوائز الفنية بسبب جائحة "كوفيد-19".

ولم تتضح بعد الصيغة التي ستُعتَمَد لتنظيم هذا الاحتفال الذي يقام عادة في قاعة "أو 2 أرينا" اللندنية، إذ أن التدابير الحكومية لم تلحظ السماح بإعادة فتح قاعات الحفلات الموسيقية إلا اعتباراً من 17 أيار/مايو، أي بعد موعد جوائز "بريت".