شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تتألق فى بوستر مسلسل "الملك" وتحصد إعجاب الآلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريم مصطفى تألقت بشخصية إحدى الملكات على البوستر الرسمى لمسلسل "الملك"، حيث ارتدت ريم مصطفى تاجا ذهبيا وفستانا باللون الأسود، وحصدت صورة ريم مصطفى إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وحققت أكثر من 28 ألف إعجاب فى ساعات، وحرص عدد من النجوم على تهنئة ريم مصطفى عليه، ومنهم النجمة لقاء الخميسى، حيث علقا قائلة "مبروك يا حبيبة قلبى.. بالنجاح والتوفيق إن شاء الله".



ريم مصطفى



بوستر مسلسل الملك

وكان قد كشف الأستاذ تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البرومو الرسمى الأول لمسلسل "الملك"، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، والذى يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف وماجد المصرى.



ريم مصطفى في احداث المسلسل

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمى نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوى، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى ، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام.



ريم مصطفى

"الملك" يعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

ومن ناحية أخرى تشارك ريم مصطفى فى فيلم "أهل الكهف" من بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح "تايسون"، محمود حميدة، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصرى، وتأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.