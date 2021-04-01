شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى مع أحمد حلمى فى أول فيديو على حسابها بـ"تيك توك"..حقق 2 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة مني زكي لأول مرة في تطبيق "تيك توك"، بعد تدشين حسابها عليه، بفيديو طريف لها مع زوجها النجم أحمد حلمي، ظهرا به وهما يؤديان أغنية I fell good للنجم العالمي جيمس براون، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعي الحساب علي تيك توك، حيث سجل أكثر من 222 ألف إعجاب في ساعات، وأقترب من 2 مليون مشاهدة.

احمد حلمي ومني زكي



مني زكي واحمد حلمي

@monazaki ويو ويو ويو [email protected]@ahmedhelmy♬ original sound - Mona Zaki

وكان النجم أحمد حلمي نشر فيديو لهما عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ظهر من خلاله وهو يجسد أحد تحديات تطبيق التيك توك الشهير، مع زوجته النجمة منى زكي، وسرعان ما خطفا الأنظار اليهما، واستقبلا الكثير من التعليقات من قبل النجوم والمشاهير على رأسهم الفنانة التونسية هند صبري، والمطربة أنغام.



حساب مني زكي



مني زكي

وتعود النجمة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، حيث تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "لعبة نيوتن"، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن، ويشاركها البطولة محمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم.

يشارإلى صناع العمل طرحوا البرومو الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قبل يومين والذى كشف عن طبيعة الشخصيات التى يجسدها أبطاله مع الإعلان عن عرضه فى رمضان.

يذكر أن منى زكى تشارك فى فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، قصى خولى، ومحمود عبد المغنى وكريم فهمى ودياب وأحمد حاتم، وعدد آخر من النجوم ضيوف الشرف، وتم طرح البرومو بالتزامن مع الذكرى السادسة لمذبحة المصريين فى ليبيا والذى يتناول رد الجيش عليها.