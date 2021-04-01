شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين أحمد السقا بشخصية "شري" على بوستر مسلسل "أحمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان الشاب ياسين أحمد السقا، متابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صورة البوستر الرسمي لشخصيته في مسلسل "الملك"، المقرر طرحه في السباق الرمضانى المقبل، ويجسد خلال الأحداث شخصية "شري"، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى، والتي نالت إعجاب متابعيه وحصدت الكثير من التعليقات، ومنهم والده النجم أحمد السقا.



ياسين السقا في شخصينة شري



ياسين احمد السقا

وعبرت والدته الإعلامية مها الصغيرعن سعادتها بنجلها ودعمها له بأول أعماله، حيث نشرت بوستر المسلسل، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" أنا فخور جدًا حبيبي ..متأكدة من أنك ستبلي بلاءً حسنًا كما تفعل دائمًا".



مها الصغير

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمى نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوى، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام.

ويعود عمرو يوسف بمسلسل "الملك" إلى الدراما فى شهر رمضان المقبل بعد غياب عامين، ويجسد فيه شخصية "الملك أحمس" ورحلة كفاحه ضد الهكسوس.

"الملك" يعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.