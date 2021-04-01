شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أعمال درامية لنجوم الزمن الجميل حققت نجاحات وشهرة بعدد حلقات أقل من 20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم الموسم الرمضانى المقبل 2021 نوع من المسلسلات لم يعتاد عليه المشاهد المصرى وهى المسلسلات ذات الـ15 حلقة، بجانب المسلسلات الطويلة ذات الـ30 حلقة التي أعتاد الجمهور على متابعتها طوال شهر رمضان ، وتستعد مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم 4 مسلسلات من هذا النوع بين الدراما والكوميديا وهم: مسلسل "عالم موازى" للفنانة دنيا سميرغانم ، "كوفيد 25" للفنان يوسف الشريف، "بين السما والأرض" للفنان هانى سلامة، "أحسن أب" للفنان على ربيع.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة إعادة لزمن الفن الجميل، إذ أن الدراما التلفزيونية في فترة الستينيات قدمت مسلسلات لا تتعدى الـ10 حلقات، ثم زادت في فترة الثمانينات والتسعينات إلى 15 حلقة وأحيانا من 16 إلى 18 حلقة، إلى أن وصلنا إلى الشكل المعروف أو المعتاد حاليا للمسلسلات وهو الـ30 حلقة والتي ظهرت فى شهر رمضان، وهناك مسلسلات عظيمة ولا تزال محفورة في وجدان وذاكرة الجمهور وحققت نجاحا ضخما رغم أن حلقاتها لا تتعدى الـ18 حلقة، ومنها:

"هند والدكتور نعمان"

ناقش المسلسل في إطار إجتماعى خلال 17 حلقة علاقة الأحفاد بالأجداد، حيث تسافر أبنة الدكتور نعمان هي وزوجها ويتركوا أبنتهما إلى جدها الدكتور نعمان ويحدث الكثير من المفارقات المضحكة، المسلسل بطولة كمال الشناوى ورجاء الجداوى والطفلة ليزا، سيناريو لينين الرملى، إخراج رائد لبيب.

"الراية البيضا"

تدور أحداث المسلسل في 16 حلقة عن سيدة من الأثرياء من تجار السمك وترغب في الأستيلاء على قصر أثرى يقيم فيه أحد السفراء المتقاعدين ويدور صراع بينهما، المسلسل بطولة سناء جميل وجميل راتب وسمية الألفى، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج محمد فاضل.

"الشهد والدموع"

يحكى المسلسل لجزء الأول قصة شقيقين تختلف مساراتهم الحياتية وتختلف شخصيتهما حيث ينشغل إحداهما باللهو والترف ،بينما ينشغل الأخر بالعمل والتجارة وتبدأ بينهما الصراعات خلال 16 حلقة، المسلسل بطولة يوسف شعبان وعفاف شعيب ومحمود الجندى، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج إسماعيل عبد الحافظ.

"ضمير أبلة حكمت"

يتكون المسلسل من 15 حلقة يحكى قصة ناظرة مدرسة تحاول تحقيق حلمها بتطبيق تجربتها التربوية على كافة مدارس الأسكندرية ولكن يقابلها الكثير من العقبات إلى أن يتم تكريمها، المسلسل بطولة الفنانة فاتن حمامة والفنان أحمد مظهر، سيناريو أسامة أنور عكاشة، إخراج إنعام محمد على.

"البخيل وأنا"

بحكى المسلسل خلال 15 حلقة قصة رجل شديد البخل مع عائلته رغم أنه يمتلك ثروة كبيرة في الخفاء ويحتفظ بها لنفسه، والعمل بطولة الفنان فريد شوقى والفنانة كريمة مختار، تأليف فريد شوقى، إخراج حسين عمارة.

"ليالى الحلمية"

ضم الجزء الأول من المسلسل 18 حلقة كانت بمثابة مقدمة للمسلسل وتعريفا للشخصيات الرئيسية وهم: سليم البدري وسليمان غانم ونازك السلحداروالصراع الدائر بينهم، والعمل بطولة يحيى الفخرانى وصلاح السعدنى وصفية العمرى، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج إسماعيل عبد الحافظ.

"بوابة الحلوانى"

دارت الأحداث في الجزء الثانى من المسلسل خلال 14 حلقة عن تاريخ أسرة الحلوانى في قرية الفرما "بورسعيد حاليا" والتي شهدت حدثا من إنجازات مصر في تاريخها الحديث وهو حفر قناة السويس، وتتناول القصة العديد من الجوانب السياسية والإجتماعية والإقتصادية، المسلسل بطولة عزت العلايلى وسمية الألفى ومحمد وفيق، تأليف محفوظ عبد الرحمن، إخراج إبراهيم الصحن.