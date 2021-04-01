بعد إلزامه بدفع نصف مليون جنيه.. ماذا حدث بين سمية الخشاب وأحمد سعد على مدار سنوات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قضت محكمة أسرة سيدي جابر في الإسكندرية بإلزام أحمد سعد بسداد 500 ألف جنيه كمؤخر صداق لسمية الخشاب.

ونستعرض في هذا التقرير الأزمات التي واجهت سمية وسعد خلال السنوات الماضية:

بدأت القصة في مايو 2017، حينما فجرت ريم البارودي مفاجأة وقالت إنها كانت زوجة لأحمد سعد وليست خطيبته.

بعد ذلك انتشرت العديد من الأخبار التي تفيد بزواج سعد وسمية وأكدت ريم أنها كانت سببا في تعارفهم.

نفت سمية لعمرو أديب زواجها من سعد، وقالت "أنا وأحمد تجمعنا علاقة روحانية"، ليجيبها: "هل أنتما في مرحلة (استلطاف) وأعني بها الخطوبة؟"، لتجيبه أن علاقتها به أقوى من ذلك.

بعد ذلك تعاون الثنائي في أغنية "بالحلال يا معلم"، وهو ما عزز شائعات ارتباطهما مع التزام الثنائي بالنفي المتكرر.

في 20 أكتوبر 2017، فاجأت سمية الخشاب جمهورها بزفافها على أحمد سعد، في حفل أقامته داخل فيلتها، بعد أشهر من نفيهما الارتباط.

كانت الأمور تسير على ما يرام بين الثنائي، وسافر الفنان سعد وسمية في إبريل 2018، إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

في يونيو 2018 تعرضت سمية لوعكة صحية ونقلت إلى الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات بسبب مشاكل صحية في الطحال.

بعد زواج دام عام ونصف العام، أعلن سعد في 28 مارس 2019، انفصاله عن سمية من خلال صورة نشرها عبر حسابه بـ"إنستجرام".

نفت "سمية" في تصريحات لها، أن يكون "سعد" قد قرر الانفصال، ولكنها قررت رفع قضية طلاق للضرر منذ عدة أشهر.

بعد ذلك صرح كل من سمية الخشاب وأحمد سعد عدة تصريحات ضد بعضهما البعض حول علاقتهما، وقالت سمية إن سعد سبب دخولها المستشفى وفقدانها للطُحال.

انفصل الثنائي بشكل رسمي بتاريخ 2019/3/30 طلقة أولى وانقضت عدتها، ورفعت سمية عدة قضايا على سعد بينها دعوى متعة وعدة والحصول على مؤخر الصداق.