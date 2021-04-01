إيقافه عن التمثيل ويسري نصرالله سبب دخوله المجال.. معلومات عن تميم عبده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحتفل الفنان تميم عبده اليوم 1 أبريل بعيد ميلاده، إذ أنه من مواليد 1958، حيث قدم ما يقرب من 61 عملا فنيا خلال مسيرته الفنية التي قضاها حتى الآن.

نرصد لكم معلومات عن الفنان تميم عبده في التقرير التالي:

- تونسي الجنسية، وولد بمدينة "سليانة" عاصمة المحافظة التونسية.

- تخرج من كلية الحقوق، ثم إلتحق بقسم الدراسات الحرة بالمعهد العالي للسينما.

- دخل مجال التمثيل من خلال المخرج يسري نصر الله.

- عمل في مكتب المخرج الراحل يوسف شاهين كمساعد إنتاج، وصولًا إلى منتج منفذ لمدة 27 عامًا.

- عمل كمدير لاستوديو جلال لمدة 3 سنوات، ثم عمل في مجال الدعاية والإعلان.

- عرفه الجمهور من خلال مسلسل "أهل كايرو" مع المخرج محمد علي، ليتعاون بعدها مع الفنان خالد الصاوي بمسلسل "خاتم سليمان".

- عام 2013.. أعلن زواجه من التونسية سوسن الطابية، التي تعمَل في مجال التعليم، وذلك عبر حسابه على "فيس بوك"، وعلق: "عفوا، في وسط كل الأحداث الأليمة خطفت لنفسي لحظة أنانية من البهجة و اتجوزت.. شكرا لكم جميعاً".

- "تم إيقافه عن التمثيل بمصر عام 2015".. أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، قرارًا بوقف الفنان التونسي تميم عبده عن العمل، لعدم استخراجه أي تصاريح من النقابة، وناشدت"النقابة" وقتها جميع شركات الإنتاج الفني، باحترام قرار النقابة وعدم التعاون مع الفنان تميم عبده، حتى يعود إلى صوابه، ويصلح موقفه المخالف مع النقابة، وإلا ستضطر النقابة لمقاضاة من يتعامل معه، مثلما بدأت في مقاضاته.

- قال في تصريحات صحفية، إن ملامحه الأوروبية جعلته يعاني من حيث تنوع الأدوار "هذا ليس بيدي، فأنا كفنان أجيد اللغة العربية الفصحى، وأيضًا أجيد الغناء، ولا أحد يعرف هذا عني، وكممثل أجيد التنوع في الأدوار ولكن المساحة غير متاحة لي لعمل الأدوار المختلفة".

- قال تميم عبده في تصريحات تليفزيونية على قناة "النهار": "ذكرياتي عن شهر رمضان، تخص فترة السحور أكتر من فترة الفطار، لما كنت في بلدنا تونس، كنت بستنى مرور المسحراتي، كان بيسخن الطبلة الفلاحي أم عصايتين، وكنا بنخطف الطبلة منه أنا وأصحابي الأشقية، ونلعب عليها ونلف بيها في الشوارع وقت السحور، ودي ذكريات عمري ما أنساها، واكتشفت بعد كدة اني أجيد جيدا اللعب على الطبلة، وتعلمت منها الإيقاعات الريفية كويس أوي".

- من أبرز أعماله السينمائية: "الريس عُمر حرب، وجنينة الأسماك، وإحكي يا شهرزاد، وبعد الموقعة، والمصلحة، والعالمي".

- من أبرز أعماله التليفزيونية: "أهل كايرو"، "فرعون"، "الهروب"، "هي ودافنشي".

- يشارك في دراما رمضان هذا العام 2021 بمسلسل"نجيب زاهي زركش" بطولة النجم الكبير يحيي الفخراني.