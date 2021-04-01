بريتني سبيرز تكشف سبباً دفعها للبكاء أسبوعين متواصلين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت المطربة الأمريكية، بريتني سبيرز، عن سبب دفعها للبكاء طيلة أسبوعين متتاليين، والذي لا زال يدفعها للبكاء كلما تذكرته.

وقالت سبيرز إنها انفجرت في البكاء هذه المدة الطويلة بعد مشاهدة (جزء) من فيلم وثائقي احترافي يستعرض حياتها المهنية.

عُرض فيلم “Framing Britney Spears” لأول مرة في شباط ويناقش صعود نجمة البوب إلى قمة صناعة الموسيقى، وعلاقتها بوسائل الإعلام الشعبية، والتزامها غير الطوعي بجناح الأمراض النفسية في عام 2008.

كما تطرق إلى الوصاية اللاحقة بشأن المنشطات الممنوحة من السلطات إلى والدها، والتي جعلته يشرف على شؤونها المالية والشؤون الشخصية منذ عام 2008، حسبما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

بينما تحدثت سبيرز، 39 عاما، عن الفيلم الوثائقي سابقا بشكل غير مباشر، فقد أصدرت بيانا مساء الثلاثاء عبر “إنستغرام” قالت فيه إنها لم تشاهد الفيلم لكن ما شاهدته جعلها “محرجة من الضوء المسلط عليها”، مضيفة: “بكيت لمدة أسبوعين.. حسنًا، ما زلت أبكي أحيانا”.

في ما بعد كتبت سبيرز: “لقد عرضت حياتي كاملة أمام الناس، يتطلب الأمر قدرا كبيرا من القوة للثقة في الكون بضعفك الحقيقي لأنني دائما ما كانت تصدر الأحكام بشأني، مهانة ومُحرجة من قبل وسائل الإعلام، وما زلت حتى يومنا هذا”.

بعد التطرق إلى الفيلم الوثائقي، قالت: “أفعل ما بوسعي في روحانيتي مع نفسي لأحاول أن أحافظ على فرحتي، الحب، والسعادة، والرقص كل يوم يجلب لي الفرح، أنا لست هنا لأكون مثالية، الكمال ممل، أنا هنا لأمر باللطف”.

في جلسة الاستماع الأخيرة بشأن الوصاية، قال محامي سبيرز، صمويل إنغام، لقاضي لوس أنجلوس إن سبيرز ترغب في تعيين مدير رعايتها المؤقتة، جودي مونتغمري، بشكل دائم لإدارة شؤونها الشخصية.

ومع ذلك، لا يزال والدها جيمي مساعدا في مسألة إدارة الشؤون المالية لابنته، وهو إجراء لا ترضى عنه المطربة الأمريكية، وذلك بحسب “سبوتنيك”.