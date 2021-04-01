بالفيديو: أنثى دب تحمل صغارها وتوقف حركة السير لعبور الطريق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أوقفت أنثى دب حركة المرور بالكامل خلال محاولتها مساعدة أشبالها الأربعة من الوصول إلى الجانب الآخر من الطريق، للبقاء على قيد الحياة، في مشهد غير مألوف.

وفي مقطع الفيديو الذي نُشِرَ على موقع تويتر بعنوان “Bearenting” وحقق أكثر من 14.5 مليون مشاهدة، توقفت حركة المرور تماما بينما تتحرك الدب الأم ذهابًا وإيابًا عدة مرات حتى يتمكن أطفالها الأربعة من الوصول إلى الجانب الآخر من الطريق.

معاناة أنثى الدب استغرقت أكثر من دقيقتين لأن أحد أشبالها قرر أن يتسلق عمود في الوقت غير المناسب، بينما يواصل أشقائه الركض إلى الطريق للعب.

وفي مرحلة ما، يبدو أن أنثى الدب، التي تريد فقط إبقاء أطفالها على قيد الحياة، بدأ صبرها ينفذ فحاولت التقاط شبلين في وقت واحد، في حين أصبح الوضع فوضوي، وذلك بحسب “سبوتنيك”.