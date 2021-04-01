جان يمان على غلاف مجلة إيطالية.. الرجل الأكثر رغبة لدى النساء!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أطلّ الممثل التركي جان يمان على غلاف مجلة “Vanity Fair” الإيطالية، وظهر يمان على غلاف المجلة وحوله أيادي نساء تحاول الإمساك به، ووصفته المجلة بأنّه الرجل المثير والأكثر رغبة لدى النساء والذي لم بسبق له مثيل من قبل.

وأثار هذا الوصف حالة من الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أنّ يمان ممثل أقل من عادي، وأنّ المجلة تبالغ كثيراً في إعطائه هذه الأوصاف.

يمان الذي استقر حالياً في إيطاليا ويعيش قصة حب مع مذيعة إيطالبة، يخضع لكثير من التدريبات من أجل دوره في المسلسل الإيطالي “ساندوكان”.