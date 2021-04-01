شكرا لقرائتكم خبر عن آخر عمل درامى عرض فى رمضان للأديب نجيب محفوظ قبل مسلسل "بين السما والأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل بعنوان "بين السما والأرض" خلال الموسم الرمضانى 2021 عن قصة الأديب العالمى نجيب محفوظ ، والذى تدور أحداثه داخل مصعد تعطل وبه مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض ولكل منهم قصته ، وقد تم معالجة هذه القصة سينمائيا من قبل عن طريق فيلم يحمل نفس الاسم "بين السما والأرض"، وبالرغم من تحويل عدد من قصص وروايات الأديب العالمى إلى أعمال سينمائية ودرامية إلا أن هناك الكثير لم يقدم بعد، رغم أن أغلبهم تسمح مساحته بالمعالجة الدرامية بشكل كبير.

ومن هنا تظهر جهود المتحدة للخدمات الإعلامية في إعادة أعمال نجيب محفوظ للدراما وبالأخص دراما رمضان، بعد غياب أعماله لمدة 5 أعوام ، حيث كان أخرهم مسلسل "أفراح القبة" الذى عرض في السباق الرمضانى لعام 2016، وذلك عن رواية تحمل نفس الاسم نشرت عام 1981، ودارت أحداث المسلسل خلال حقبة السبعينات عن فرقة مسرحية تتشارك في عرض مسرحى يحمل اسم أفراح القبة، ويكتشف الممثلون خلال كواليس المسرح أن أحداث المسرحية تدور حول شخصياتهم في الواقع، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم أسرارهم التي حدثت بالماضي، ويسعى الممثلون لوقف هذا العرض ولكن تفشل محاولاتهم، المسلسل من بطولة جمال سليمان وإياد نصار ومنى زكى، إخراج محمد ياسين.

خلال أخر 20 عاما أفتقدت الدراما أعمال أديب نوبل، حيث لم يقدم خلالهم سوى أعمال قليلة أشهرهم "أفراح القبة"، ويسبقه مسلسل" حديث الصباح والمساء" عن رواية تحمل نفس العنوان، ومسلسل "قسمتى ونصيبى" عن قصة ضمن مجموعة قصصية باسم "رأيت فيما يرى النائم" والعملين إنتاج عام 2001.

يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض" يعرض فى 15 حلقة، بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.