أنغام تعتذر عن عدم غناء تتر “نسل الأغراب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد الإعلان من قبل القائمين على مسلسل “نسل الأغراب” للنجمين أحمد السقا وامير كرارة، عن غناء الفنانة أنغام لتتر المسلسل، المقرر عرضه رمضان القادم، أعلن المكتب الإعلامي للفنانة أنغام، أنها اعتذرت عن عدم غناء تتر المسلسل، رغم تداول عدد من الأخبار تشير إلى غنائها له.

وكشفت مصادر من داخل المكتب أن الاتفاق بينها وبين فريق المسلسل لم يتم، وذلك بعد جلسات عمل جمعتها بمخرج المسلسل محمد سامي.

يُذكر أنّ مسلسل “نسل الأغراب” هو التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التليفزيونية، عقب اجتماعهما في بطولة فيلم “هروب اضطراري” قبل عامين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم.

ويجسّد أحمد السقا شخصية “غريب” بينما تظهر البطلة مي عمر في دور “جليلة”، وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالصعوبات، حيث تشهد الأحداث العديد من التطورات التي تواجه الثنائي ما بين صراعات عائلية، وغيرها من الأمور، ليكون “نسل الأغراب” العمل الثاني الذي يظهر فيه الثنائي أحمد السقا ومي عمر وبينهما قصة حب بعد “ولد الغلابة”.