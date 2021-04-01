شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أجمل لحظة فى حياة الفنان قصى خولى.. احتفالا بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان السورى قصى خولى، اليوم الخميس، بعيد ميلاده حيث إنه من مواليد 1 إبريل مواليد 1976 درس في البداية بكلية الحقوق ثم ألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج عام 1999.

بدأ قصى خولى مسيرته الفنية من خلال فيلم ذاكرة صعبة، ثم انطلق فى الدراما، ومن أبرز أعماله " باب الحارة، خمسة ونص، سرايا عابدين"، وحاز على جائزة أفضل ممثل عربي لعام 2006 عن دوره في مسلسل غزلان في غابة الذئاب، كما حاز على نفس الجائزة عام 2011 عن دوره في مسلسل تخت شرقي.

وشارك قصى خولى، فى عدد من الأفلام منها فيلم سيناريو من تأليفه وإخراجه، رؤى حالمة والعشاق وسبع دقائق إلى منتصف الليل، وفي المسرح شارك بعدد من المسرحيات منها كسور و مدينة الغرائب والدبلوماسيون.

وعن حياته الشخصية برر قصى خولى السبب الذى دفعه إلى عدم إعلانه زواجه من التونسية مديحة الحمداني، والحديث المتأخر عن ولادة ابنه، إن حياته الشخصية ملكه، وأنه أخفى تلك الأخبار بسبب تفضيله لأن تبقى حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء، وهو ما اتفق عليه مع زوجته منذ البداية، وذلك قبل قيامها بتهديده أنها ستفضحه في حال قال المزيد من الأكاذيب حولها وحول طفلهما.

وتحدث قصى خولى، في برنامج سابق مع الفنانة ميساء المغربى، عن ولادة ابنه "العميد" وحبه الشديد له، قائلا:إن تلك اللحظة كانت أحلى وأغلى لحظة في حياتى، وأن كل شيء في حياتى تغير للأجمل والأفضل عندما أصبحت أبا، مشيرا إلى أن ابنه هو توأم روحه.