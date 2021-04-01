صورة.. هكذا ظهرت صبا مبارك على بوستر "الملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك صورة بوستر مسلسل "الملك" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وظهرت "صبا"، على البوستر منفردة وبدى على ملامحها تعابير الغضب ممسكة بيدها سيفان، وعلقت كاشفة عن اسم شخصيتها في المسلسل قائلة: "ميريت".

مسلسل "الملك أحمس" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب نجيب محفوظ، ومن المقرر عرضه ضمن سباق المارثون الرمضاني المقبل 2021.

المسلسل بطولة الفنان عمرو يوسف صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.