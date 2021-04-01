مينا عطا ومحمد شاهين يغنيان تتر مسلسل الكارتون "حلم الفضاء" لسوسن بدر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطربان مينا عطا ومحمد شاهين لطرح دويتو غنائي جديد، لتتر مسلسل الكارتون الجديد "حلم الفضاء"، بطولة سوسن بدر، وسامي مغاورى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من كلمات بلال إمام، وألحان أحمد الناصر، توزيع شريف منصور، وتسجيل ومكساج وماستر جورج يعقوب.



مينا عطا ومحمد شاهين

من ناحية أخرى طرح محمد شاهين الأيام الماضية ديو غنائي يجمعه مع حودة بندق يحمل اسم "كله طار"، والأغنية من كلمات جوكر والعطار، وألحان بندق، وتوزيع محمد حريقة، وطرح شاهين أيضا ديو غنائي يجمعه بفيجو الدخلاوى يحمل اسم "ملعون الطيبة" من كلمات إسلام كابونجا وألحان كابونجا وشاهين وتوزيع فيجو الدخلاوى.

يذكر أن نجم ستار أكاديمى مينا عطا قدم مؤخرا عددا من الأغانى التى حققت نجاحا مع جمهوره منها أغنية «وقفت الدنيا»، من كلمات طارق علاء، وألحان وتوزيع محمد شفيق، وإخراج سامي بساط.

وقدم قبلها أغنية بعنوان "مفيش مفيش"، من كلمات وألحان شادى حسن، تعاون فيها مع الموزع الموسيقى أحمد وجيه، وكذلك أغنية "عملت جنى" من كلمات إسلام راتب، وألحان محمود حسينى، وتوزع زيزو فاروق، وميكس وماستر أحمد جودة، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الشعبية الذى قدمها لأول مرة في مشواره.