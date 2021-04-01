الملكة إليزابيث في أول مشاركة عامة بعد تخفيف تدابير كورونا: “مضى وقت طويل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ظهرت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، في أول مشاركة عامة لها هذا العام اليوم، بعد يومين من تخفيف إجراءات العزل التي فرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19.

زارت الملكة (94 عاماً) نصباً تذكارياً للقوات الجوية في منطقة رونيميد بمناسبة مئوية القوات الجوية الملكية الأوسترالية. وكانت الملكة تقوم بمهامها عن طريق اتصالات الفيديو منذ فرض إجراءات العزل العام في بداية هذا العام.

تقع رونيميد بالقرب من قصر وندسور، غربي لندن، حيث تقيم الملكة مع زوجها الأمير فيليب (99 عاماً)، الذي أمضى في الفترة الأخيرة أربعة أسابيع في مستشفى للعلاج من عدوى وإجراء تدخل بالقلب.

وقالت الملكة، وهي ملكة أوستراليا أيضاً، لدى وصولها: “مضى وقت طويل منذ أن كنت هنا”.

كانت آخر مناسبة عامة تشارك فيها الملكة في كانون الأول في وندسور عندما وجهت الشكر للمتطوعين المحليين والعاملين الأساسيين ولم تغادر القصر إلا نادراً منذ بدء الجائحة في آذار من العام الماضي.