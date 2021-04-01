بعد أيام قليلة على بدء تصوير مسلسلها الجديد.. إصابة هازال كايا بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: لم تكد تمر أيام قليلة على إعلان شبكة “نتفليكس” تركيا عن بدء تصوير مسلسل “قصر بيرا” التي تؤدي بطولته هازال كايا، حتى أعلن عن إصابتها بفبروس”كورونا” وتوقف التصوير، حيث تخضع هازال حالياً للحجر الصحي.

وليست هازال الوحيدة التي طالتها أخيراً جائجة كورونا، فقد أعلن عن إصابة الممثل فياض شريف اوغلو بعد يوم واحد من صدور إعلان مسلسل “فتاة النافذة”، وتم تأجيل عرضه من الأول من نيسان إلى الثامن منه بسبب ذلك.

كما أصيب بطل مسلسل “الكفارة” مارت فرات، وسيتم تغيير سيناريور العمل حتى ينهي مارت فترة العزل.