“معاك انتايا “.. حاتم عمور يغني تتر “أحلام سيتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم المغربي حاتم عمور، أغنية “معاك انتايا”، شارة المسلسل الرمضاني “أحلام سيتي”، الذي سذعرض على القناة المغربية الأولى خلال الشهر الكريم.

وتعامل حاتم عمور في هذه الأغنية مع محمد المغربي على مستوى الكلمات، فيما تولى مهمة التلحين والتوزيع الموسيقي محمد الشرابي.

ويشارك في سيتكوم “أحلام سيتي” كبار الممثلين من بينهم محمد خيي، وعمر لطفي، وفاطمة الزهراء بناصر، ونادية ايت، والبشير واكين، ومحمد الشوبي، وناصر أقباب، وفاطمة الزهراء الحرش، ورجاء لطيفين وآخرون.

ومن المرتقب عرض مسلسل “معاك انتايا” يوميًا، طيلة شهر رمضان وهي من إخراج مراد الخودي، بعد أن كان مقررُا عرضها أزيد من سنة، غير أن القناة الأولى أجلت عرضها لرمضان 2021.

جدير بالذكر، أنا حاتم يخوض تجربة غناء تترات المسلسلات، للمرة الخامسة في مسيرته بعد “بنت بلادي” في 2009، و”امرأة وقادة” في 2014، و”إلى راح الغالي” في 2019 ، و”يالساكن” في 2020.