صورة نادرة – عادل إمام وعبد الحليم حافظ أثناء تسجيل مسلسل إذاعي منذ 48 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تناقل بعض الحسابات المهتمة بأرشيف المشاهير صورة نادرة جداً ظهر فيها الفنان القدير عادل إمام والفنان الراحل عبد الحليم حافظ. وتبين أنها التقطت لهما أثناء تسجيلهما حوار المسلسل الإذاعي “أرجوك لا تفهمني بسرعة” الذي تم إنتاجه في العام 1973.

وأثارت هذه الصورة اهتمام عدد كبير من المتابعين الذين استعادوا من خلالها ذكريات الفن في “الزمن الجميل” وهو ما ظهر من خلال تعليقاتهم وجاء فيها: “فعلاً مصر هي أم الفن الجميل” و”الله على أيام زمان”. وشكك آخرون في صحة الصورة معتبرين أنها مركبة.

ويشار إلى أن المسلسل هو من تأليف الكاتب الراحل محمود عوض وإخراج محمد علوان. وشارك فيه عبد الحليم حافظ بدور سامي فيما جسد إمام شخصية أحمد وأدت الفنانة القديرة نجلاء فتحي دور ليلى.

وتمت إذاعة العمل في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 1973 عبر أثير إذاعة “الشرق الأوسط” من دون أن تتم متابعة بثه بسبب اندلاع الحرب آنذاك.