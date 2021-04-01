محمود حميدة: “لا أسمح بأن يسبق اسمي أي اسم إلا في السينما”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: صرح الفنان الكبير محمود حميدة على هامش تواجده في الأقصر كرئيس شرفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة، بعد تكريمه في ثاني أيام المهرجان، بأن مصر والسودان إنسانياً نسيج واحد، حتى وإن اختلفت بعض العادات والتقاليد.

وأكد أن أهمية المهرجان، لأنه سينما بالتحديد، وإفريقية على وجه التخصيص، تكمن في أنه يربط مصر بدول إفريقيا كما لم يحدث من قبل.

وعن فيلم “ريتسا”، الذي يشاركه بطولته نجوم شباب منهم أحمد الفيشاوي، وأمير المصري، وعائشة بن أحمد، قال: إن شاء الله يكون فيلم لطيف يعجب الجمهور. هما يمكن اتعلموا مني، لكن أنا بالتأكيد أتعلم من الشباب”. وعن سبب غيابه عن السباق الرمضاني، قال مازحا: “كل يوم فراخ!”.

وقال حميدة: “أسمح بكتابة اسمي بعد الشباب في السينما فقط، لأن السينما ليست للعواجيز، السينما للشباب فقط. ويجب أن يكون النجم أو النجمة شباباً، فمن غير المعقول أن أحرص على كتابة اسمي قبل الشباب. أما في الفيديو فلا، الوضع مختلف تماماً، هذه صناعة وهذه صناعة.

وأوضح أن العاملين مع الفنان رامز جلال في برنامجه الرمضاني حاولوا الاتفاق معه، لكنه أوضح لرامز جلال رفضه لهذه الطريقة، وطلب منه أن يكون المقلب بدون علمه، وهو ما حدث.

وعن الجدل حول مشاركة الفنانة هند صبري في موكب نقل المومياوات الملكية، قال: هل لو أرسلت المومياء للترميم في فرنسا أو جمهورية التشيك أو أي مكان مهتم بالأثر المصري يخرج من يقول “جايب خواجة يرمم؟”.