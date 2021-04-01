ماجد المصري يروج لمسلسل "الملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان ماجد المصري، على الترويج لمسلسل "الملك" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر المصري، صورته على بوستر العمل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مسلسل (الملك) على dmc في رمضان إن شاء الله.. وكل عام وأنتم بخير".

مسلسل "الملك أحمس" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب نجيب محفوظ، ومن المقرر عرضه ضمن سباق المارثون الرمضاني المقبل 2021.

المسلسل بطولة الفنان عمرو يوسف وصبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.