شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات فى حياة المطرب فضل شاكر .. يحتفل بعيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المطرب فضل شاكر، اليوم الخميس بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 1 إبريل 1969، بدأ حياته الفنية في عمر 15 سنة فى الحفلات الصغيرة وحفلات الزفاف، وفى عام 1998 تعرف على الملحن المصرى صلاح الشرنوبى الذى ساعده فى ألبومه الأول (والله زمان) الذي ضم 8 أغان، وبعد عام أصدر ألبومه الثانى "بياع القلوب".

أصدر فضل ألبومه الثالث "الحب القديم"، في 2000 و ألبومه الرابع "حبك خيال"، أصدره فى 2001 بعشر أغانى، وحققت أغنية "يا غايب"، نجاحا كبيرا في 2003، وفى عام 2005 أصدر ألبوم "سهرنى الشوق"، الذي حققت منه أغنية "يا حياة الروح" نجاحا هائلا، وفي العام التالي طرح ألبومه "الله أعلم"، بعد 3 سنوات أصدر ألبومه الحادي عشر "جوا الروح".

أعلن إعتزاله الفن نهائيا فى نهاية عام 2012، وظهر في فيديوهات وصور حاملا السلاح، وقتها قال إنه وجد الطريق الصحيح، وتبرأ من الغناء الذي عبر من خلاله إلى قلوب الناس وأصدر القضاء العسكري اللبناني حكما بإعدامه في يوليو 2013 بتهمة تشكيل جماعات مسلحة لارتكاب الجنايات والنيل من سلطة الدولة وبعد صدور حكم الإعدام توقفت أخباره ليختفي عن الأنظار لفترة طويلة.

ثم فاجأ فضل شاكر جمهوره في الوطن العربي بقرارعودته للغناء من جديد، فظهر وهو يؤدى أغنية "ليه الجرح" ثم طرح أكثر من أغنية.