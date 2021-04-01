شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تصور حكايتها الأخيرة من "حلوة الدنيا سكر" فى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت الفنانة هنا الزاهد تصوير مسلسلها "حلوة الدنيا سكر"، حيث تصور حكايتها الأخيرة "أمانى وتهانى" فى مدينة 6 أكتوبر، تمهيداً لعرضها على dmc، وذلك بعد إعلان تعافيها من فيروس كورونا الأحد الماضى، حيث أجرت مسحة جديدة وجاءت نتيجتها سلبية.

وتعرض قناة dmc حاليا سابع حكايات المسلسل والتى تحمل اسم "لو كنت يوم أنساك" بمشاركة أحمد حاتم وطارق الإبيارى.

وعرضت dmc على مدار الأسابيع الماضية حكايات "ساندى كراش" وشارك هنا الزاهد البطولة محمد كيلانى، و"الجريمة لا تفيد" وشارك في بطولتها محمود عبد المغنى، والثالثة "المتخصصة" وقدم البطولة أمام هنا الزاهد الفنان الكوميدى أحمد سلطان، و"لا سحر ولا شعوذة" بمشاركة محمد كيلانى، و"9 خطوات لقلب الرجل" وشارك فيها محمد الشرنوبى، و"قولى لأحمد" وشارك فيها عمر الشناوى وهشام إسماعيل.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 40 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، ويعرض يوميًا على قناة dmc دى ام سى في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء