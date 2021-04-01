كذبة أبريل.. 4 أخبار فنية "حقيقية" لم يصدقها الجمهور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينتظر كثيرون قدوم الأول من أبريل/نيسان لتنفيذ المقالب في المقربين من خلال الأكاذيب قبل أن يعترفوا أخيراً أنها "كذبة أبريل".

ومع سمعة "كذبة أبريل" أو "خدعة نيسان"، أصبح كثيرون لا يصدقون معظم الأخبار الفنية التي تصدر في الأول من أبريل، حتى إذا كانت حقيقية.



ويستعرض موقع "ذا راب" الأمريكي في التقرير التالي، أبرز أكاذيب أبريل، التي اتضح أنها حقيقة فيما بعد.



1- وفاة مارفن جاي





رحل المغني الأمريكي مارفن جاي عن عالمنا في الأول من أبريل عام 1984، بعد أن أطلق عليه والده الرصاص.

كانت عناوين الأخبار مفجعة في هذا اليوم إلى حد لم يصدق معه الأغلبية أن المغني رحل فعلًا، واعتبروها مقلب أو كذبة أبريل، بما فيهم صديق المغني، سموكي روبنسون.



2- أشتون كوتشر





اشتهر الممثل الأمريكي أشتون كوتشر بتقديم أفلام كوميدية أو رومانسية خفيفة، ولعل أبرز أدواره مسلسل سيت كوم Two and a Half Men.

وعندما أعلن كوتشر في الأول من أبريل عام 2012 عن تقديمه فيلم درامي جديد عن حياة المبرمج ستيف جوبز لم يصدقه أحد وظنوها "كذبة أبريل" قبل أن يتضح صدقه في النهاية.

3- مات هاميل بطل خارق





من الصعب تصديق أن بطولة مؤدي الحركات القتالية مات هاميل تجاوزت حدود الشاشة إلى الحياة الواقعية.

في 1 أبريل 2015، تداولت وسائل الإعلام قصة إنقاذ مات هاميل ابن سيدة علق في سيارة بينما أمه بجواره فاقدة الوعي، وكيف نجح "هاميل" في مطاردة السيارة بسيارته وإيقافها واقتحام نافذة السيارة وإنقاذ الطفل.



وكالعادة لم يصدق الجمهور هذه الواقعة واعتبروها كذبة أبريل، لكنهم كانوا مخطئين.

4- فيلم A Deadly Adoption

ظن الجمهور أن فيلم الدراما "ديدلي أدوبشن" لن يرى النور أبدًا، لأنه واحد من أكاذيب أبريل.

فوجئ الجمهور فيما بعد عندما علم أن الفيلم حقيقة وتحدد موعد طرحه، ويرجع سر عدم تصديق الجمهور إلى أن الفيلم درامي ثقيل على عكس ما اشتهر به أبطاله أصحاب الخلفية الكوميدية.



الفيلم يدور حول عائلة تحتضن سيدة حامل على أمل أن تتبنى طفلها بعد الولادة.