القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن جوائز دورته العاشرة التي أقيمت تحت شعار "10 سنوات من الخيال".

تنافس في هذه الدورة، التي اختتمت فعاليتها الأربعاء، 58 فيلما ناقشت الكثير من القضايا الأفريقية في مسابقات متعددة ما بين الروائي الطويل والقصير والتسجيلي وأفلام الياسبورا، وجاءت الجوائز كالآتي:





منحت لجنة النقاد الدولية "فيبرسي" جائزتها لفيلم "إنها ليست جنازة، هذه قيامة" للمخرج ليموهانج جيرمي موزيزي من ليسوتو.





وحصل على جائزة "رضوان الكاشف" والتي تقدمها مؤسسة "شباب الفنانين المستقلين" الفيلم المصري "للإيجار" للمخرج إسلام بلال.





وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة حصل على جائزة لجنة التحكيم فيلم "مع التيار نحو كنشاسا" للمخرج ديودو حمادي من الكونغو، وحصل على جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل فيلم "فاريترا" للمخرج توفونيانا راسو نافو.





وفي مسابقة "الدياسبورا"، منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير لفيلم "تيلو كوتو" لصوفي باشولييه وفاليري مالك، بينما حصل على جائزة لجنة التحكيم فيلم "أن تكون صاحب بشرة سمراء" للمخرجة أينيس جونسون، أما جائزة أحسن فيلم فذهبت إلى "وداعا أيها الحب" للمخرجة أكوا ماسانجي.





أما جائزة مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فمنحت لجنة تحكيمها شهادة تقدير للفيلم السوداني "استمع إلى رقصتي" للمخرجة علياء سر الختم، وحصل على جائزة لجنة التحكيم فيلم "حبر أخضر" للمخرج يزيد القديري من المغرب، ونال جائزة أفضل فيلم روائي قصير فيلم "وداعا" لأنتوني نيتي من غانا.





وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للفيلم المصري "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، وحصل الفيلم الأنجولي "مكيف الهواء" للمخرج فراديك على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، أما جائزة أحسن فيلم فذهبت إلى فيلم "زنقة كونكا كت" للمخرج إسماعيل العراقي من المغرب.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أقيم في الفترة من 26 إلى 31 مارس/آذار، ويرأسه شرفيا الممثل المصري محمود حميدة وتقيمه مؤسسة "شباب الفنانين المستقلين" برعاية ودعم من وزارة الثقافة ودعم من وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.



