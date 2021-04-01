شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومي تنتهى من التحضيرات الأخيرة لحفل قصر القبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي لإقامة حفلها الغنائي فى قصر القبة بقيادة المايسترو نادر عباسى وأوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى، المقرر إحيائه يوم الجمعة الموافق 2 شهر الحالي فى مصر، ونشرت ماجدة الرومي على صفحتها الشخصية من موقع "فيس بوك" صورا جديدة من كواليس وتحضيرات البروفة الأخيرة من حفلها الغنائي بقصر القبة.

ونشرت ماجدة الرومي صور اللمسات الأخيرة من البروفة قبل إقامة حفل قصر القبة، وعلقت قائلة: "تحضيرات وبروفا أخيرة.. نلتقي مساء الجمعة 2 أبريل في قصر القبة القاهرة".



ماجدة الرومى على فيس بوك



ماجدة الرومى خلال البروفة



ماجدة الرومى

وكانت ماجدة الرومى علقت فى وقت سابق على بوستر حفلها بمصر من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بقولها: "ويتجدد اللقاء" حيث يعد هذا الحفل أولى الحفلات التى تحييها ماجدة الرومى فى 2021.



بروفة حفل ماجدة الرومى



صور من التجهيزات

ويعد أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني الأوركسترا العربى الأول من نوعه الذى يضم أمهر العازفين الموسيقيين فى مجال الموسيقى الشرقية الممتزجة مع الموسيقى الكلاسيكية أو الغربية.

ماجدة الرومى تأثرت بكبار الموسيقيين العرب أمثال محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وأسمهان، وقد لاحظ رايموند صدفى ابن عمها أنها تملك صوتا استثنائيا، وبعد أن اتجهت نحو برنامج استديو الفن البرنامج الأكثر شهرة فى لبنان وذلك بمساعدة ابن عمها، أذهلت لجنة التحكيم بأدائها المتميز لأغنية المطربة ليلى مراد "أنا قلبي دليلي" فمنحتها المركز الأول وبكل تفوق.

ولفتت ماجدة الرومي نظر المخرج المصري الراحل يوسف شاهين فقدمها رغم صغر سنها في فيلمها الوحيد حتى الآن (عودة الابن الضال) الذي حقق آنذاك نجاحاُ ملحوظاً وحصلت على شهادة البكالوريوس فى الأدب العربي من الجامعة اللبنانية لتحقق شرط والدها.

وغنت ماجدة الرومي للعديد من الشعراء والملحنين وأمام العديد من الملوك والرؤساء، وفي أغلب المهرجانات الكبرى في العالم العربي وأطلق عليها عدة ألقاب منها "ملاك الطرب العربي" و"مطربة المثقفين" للدلالة على تميُّز صوتها ورقيّ فنها.