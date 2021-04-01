شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة أم العريس.. الإعلامية بسمة وهبة فى حفل زفاف ابنها "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تترقب الأمهات اليوم الذى تشارك فيه أبناءها فرحتهم بحفل زفافهم، الذى يعد أكثر الأيام سعادة لأى أم، وهو تكليل لسنوات طويلة لها في رعايتها لأبنائها حتى تصل بهم إلى اليوم المنشود وهو زفافهم لمنزل الزوجية، وهو ما ظهر من لهفة وفرحة على ملامح الإعلامية بسمة وهبة في تحضيرات حفل زفاف ابنها.

وظهرت الإعلامية بسمة وهبة في الفيديو الذى نشرته منذ ساعات عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهى فى كامل أناقتها بفستان ينقسم إلى نصفين الأول باللون الذهبى، والثاني باللون الأبيض، وهى تسير في قاعة إحدى الفنادق من كواليس حفل زفاف ابنها.

وعلقت وبسمة هبة على الفيديو الذى حظى على عدد مشاهدات بالآلاف: "أم العريس محتاسة ومدية ع عدم تركيز شوية"، وسرعان ما استقبلت الإعلامية عددا كبيرا من التهنئات من قبل متابعيها وجمهورها وأصدقائها الفنانين، وكان على رأس هؤلاء النجمة صابرين، وآخرين.



بسمة وهبة فى تجضيرت حفل زفاف نجلها