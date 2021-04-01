سوسن بدر وهاني سلامة ودرة في كواليس "بين السما والأرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة سوسن بدر بصحبة الفنان هاني سلامة والفنانة درة في كواليس تصوير مسلسل "بين السما والأرض" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشرت سوسن، صورة تجمعها بهما عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استنونا في رمضان في مسلسل بين السما و الأرض".

مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويخوض البطولة: هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندا موسى، والعمل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة.