إطلالة شابة لنوال الزغبي ورانيا يوسف بالقبعة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

شيماء فوزي

نشرت شيماء فوزي زوجة الفنان عمرو سعد صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها على ضفاف النيل.

أحمد سعد

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة له من إحدى حفلاته الغنائية.

سارة الطباخ

نشرت المنتجة سارة الطباخ صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة نالت إعجاب متابعيها.

حسين الجسمي

شارك الفنان حسين الجسمي جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه بـ"إنستجرام"، على طريقة الـ"سيلفي".

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية القفطان المغربي.

رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية فستان بألوان مبهجة وقبعة.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له عبر "إنستجرام"، من كواليس أحد أعماله الغنائية

عبير صبري

الفنانة عبير صبري شاركت جمهورها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

نوال الزغبي

الفنانة اللبنانية نوال الزغبي نشرت صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة شبابية نالت إعجاب جمهورها.

رانيا ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي ممسكة بيدها وردة حمراء.