خاص| كمال أبو رية يكشف تفاصيل شخصيته في "هجمة مرتدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يشارك الفنان القدير كمال أبو رية في دراما رمضان المقبل بمسلسل واحد فقط وهو "هجمة مرتدة" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقال أبو رية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يظهر في الأحداث الدرامية بالمسلسل كضيف شرف من خلال دور مهم جدًا، رافضًا الكشف عن تفاصيله.

وأوضح أن أغلب المشاهد بالعمل تجمعه بالفنان هشام سليم، معربًا عن سعادته بمشاركته في هذا العمل "إحنا عشرة عُمر، وكنت فرحان جدًا إني قابلته في المسلسل وشوفته".

"هجمة مرتدة" من ملفات المخابرات العامة المصرية ، ويُعرض على قناة Dmc في رمضان 2021 .

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، انتاج سينرجي، ويشارك في بطولته أحمد عز، ماجدة زكي، وهند صبري، وصلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، وكمال أبو رية، ومجموعة كبيرة من الشباب.