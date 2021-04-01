ندمت على "كبرتك على سيدك" وقررت التمثيل.. 24 اعتراف لأصالة في "عيشها بإنرجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة أصالة نصري، عن تفاصيل عديدة في حياتها خلال حلولها ضيفة ببرنامج "عيشها بإنرجي"، وتطرقت للحديث عن الأعمال التي ستغني تترها في دراما رمضان المقبل، وغيرها .

نستعرض لكم أبرز ما قالته أصالة بالحلقة في التقرير التالي:

- أقدم في رمضان ثلاث تترات للمسلسلات ومنهم تتر مسلسل الفنانة دينا الشربيني، وتتر مسلسل الفنانة يسرا.

- مش بحب حد يناديني "أصالة" بحب "صولا" أكتر.

- أرفض وصفي بالميجا ستار، لأنه يطلق على العديد من النجوم، واسم أصالة يكفي بمفرده وأحب اسم صولا أكثر من أصالة، وهذا لقائي الأول والأخير في الإذاعة.

- أنا ضد الكورونا ولا أتعامل مع الآخرين بتخوف، وانشغلت في فترة الحجر الصحي "مثل المجنونة" لأنها كانت وقت أزمتي "كورونتي الخاصة" أزمة انفصالي.

- أنا مصابة بالصداع المستمر بعد توقفي عن تناول أدوية المضادة للاكتئاب، واستعنت بثلاثة أطباء نفسيين.

- عندي أكتر من ألف شمعة في البيت.. بحب الشمع جدًا .

- أعرف مدى تأثيري على وجدان الناس ولا أهتم بالأرقام، وحابة أني لما أترك الدنيا يقولوا أصالة كانت إنسانة.

- أعشق التغيير والتجديد والمغامرات وأعمل ذكرى حلوة تفضل مع الناس.

- ندمت على غناء "كبرتك على سيدك" لأنها ليست أسلوبي، أنا لي أسلوب مختلف في العتاب مثل أغنية "يلا عادي مش حكاية".

- بحب الطبخ جدًا وخاصة لأولادي، وفي كل مرة أحب تقديم طريقة مختلفة وجديدة.

- أستحق الأوسكار في دلع أولادي، وقمت بتربيتهم جميعا على الحب المبالغ فيه.

- أعمل على كتابة مذكراتي مع أحد أصدقائي المقربين، وفور الإنتهاء منها سأطرحها فورًا.

- لم أفكر في كتابة أغنية خاصة.

- اكتشفت أنني أبذل مجهودا مع الكثير ولا أحصل على مقابل تقدير لذلك.

- قررت تغيير حياتي بعد ألبوم "لا تستسلم".

- أخذت قرار التمثيل بالتعاون مع المنتج محمد مشيش.

- أتمنى التمثيل باللهجة السورية.

- عمري ما بحاول أخلى دمي تقيل في كواليس الحفلات.

- أحرص في الحصول على الطاقة الإيجابية والحلوة قبل الحفلات من كل المحيطين بي، فأقف على المسرح بكل حماس وحب واستمتاع.

- أكتر صفة عايزة أغيرها في نفسي إني سريعة القرار جدًا.

- بحب جدًا أغاني المهرجانات لأنها مبهجة.. وممكن أغني دويتو مهرجان طالما حاجة فيها تسلية للناس بس لازم تكون اغنية مناسبة .

- في فنانين كتير بيشتروا مشاهدات على يوتيوب.. أنا مش بهتم بالأرقام أهم حاجة إني أكون مؤثرة في وجدان الناس.. أنا رسالتي مختلفة عن رسالة الأرقام .

- لو حد سألني عن عمري هضربه بالبوكس.. محدش هيستفيد حاجة لما يعرف عمري.

- بتعامل مع كل الناس وبلمسهم عادي في فترة الكورونا لإني بحب كل الناس فصعب عليا إني متعاملش طبيعي .