ندمت على "كبرتك على سيدك" وقررت التمثيل.. 24 اعتراف لأصالة في "عيشها بإنرجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشفت الفنانة أصالة نصري، عن تفاصيل عديدة في حياتها خلال حلولها ضيفة ببرنامج "عيشها بإنرجي"، وتطرقت للحديث عن الأعمال التي ستغني تترها في دراما رمضان المقبل، وغيرها .
نستعرض لكم أبرز ما قالته أصالة بالحلقة في التقرير التالي:
- أقدم في رمضان ثلاث تترات للمسلسلات ومنهم تتر مسلسل الفنانة دينا الشربيني، وتتر مسلسل الفنانة يسرا.
- مش بحب حد يناديني "أصالة" بحب "صولا" أكتر.
- أرفض وصفي بالميجا ستار، لأنه يطلق على العديد من النجوم، واسم أصالة يكفي بمفرده وأحب اسم صولا أكثر من أصالة، وهذا لقائي الأول والأخير في الإذاعة.
- أنا ضد الكورونا ولا أتعامل مع الآخرين بتخوف، وانشغلت في فترة الحجر الصحي "مثل المجنونة" لأنها كانت وقت أزمتي "كورونتي الخاصة" أزمة انفصالي.
- أنا مصابة بالصداع المستمر بعد توقفي عن تناول أدوية المضادة للاكتئاب، واستعنت بثلاثة أطباء نفسيين.
- عندي أكتر من ألف شمعة في البيت.. بحب الشمع جدًا .
- أعرف مدى تأثيري على وجدان الناس ولا أهتم بالأرقام، وحابة أني لما أترك الدنيا يقولوا أصالة كانت إنسانة.
- أعشق التغيير والتجديد والمغامرات وأعمل ذكرى حلوة تفضل مع الناس.
- ندمت على غناء "كبرتك على سيدك" لأنها ليست أسلوبي، أنا لي أسلوب مختلف في العتاب مثل أغنية "يلا عادي مش حكاية".
- بحب الطبخ جدًا وخاصة لأولادي، وفي كل مرة أحب تقديم طريقة مختلفة وجديدة.
- أستحق الأوسكار في دلع أولادي، وقمت بتربيتهم جميعا على الحب المبالغ فيه.
- أعمل على كتابة مذكراتي مع أحد أصدقائي المقربين، وفور الإنتهاء منها سأطرحها فورًا.
- لم أفكر في كتابة أغنية خاصة.
- اكتشفت أنني أبذل مجهودا مع الكثير ولا أحصل على مقابل تقدير لذلك.
- قررت تغيير حياتي بعد ألبوم "لا تستسلم".
- أخذت قرار التمثيل بالتعاون مع المنتج محمد مشيش.
- أتمنى التمثيل باللهجة السورية.
- عمري ما بحاول أخلى دمي تقيل في كواليس الحفلات.
- أحرص في الحصول على الطاقة الإيجابية والحلوة قبل الحفلات من كل المحيطين بي، فأقف على المسرح بكل حماس وحب واستمتاع.
- أكتر صفة عايزة أغيرها في نفسي إني سريعة القرار جدًا.
- بحب جدًا أغاني المهرجانات لأنها مبهجة.. وممكن أغني دويتو مهرجان طالما حاجة فيها تسلية للناس بس لازم تكون اغنية مناسبة .
- في فنانين كتير بيشتروا مشاهدات على يوتيوب.. أنا مش بهتم بالأرقام أهم حاجة إني أكون مؤثرة في وجدان الناس.. أنا رسالتي مختلفة عن رسالة الأرقام .
- لو حد سألني عن عمري هضربه بالبوكس.. محدش هيستفيد حاجة لما يعرف عمري.
- بتعامل مع كل الناس وبلمسهم عادي في فترة الكورونا لإني بحب كل الناس فصعب عليا إني متعاملش طبيعي .