فن ومشاهير

صور| نبيلة عبيد تتلقى لقاح كورونا.. وتعلق: "فخورة ببلدي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
تلقت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، اللقاح المضاد لفيروس المستجد.

ونشرت نبيلة، صورا لها أثناء تلقي اللقاح، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فخورة ببلدي.. مصر كبيرة منورة بناسها .. بتحترم المواطن وبتقدر الفنان.. تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح الفاكسين في مركز المصل واللقاح بالعجوزة".

وأضافت: "ما أسعدني كثيرًا هذا النظام الذي وجدته من الأطباء والأخوة الممرضين ..بشاشة ولياقة في التعامل مع الجميع .. ربنا يحمي الجميع ويسلم كل الناس في مصر والعالم .. مرة تانية بقول أنا فخورة ببلدي".

وشاركت الفنانة نبيلة عبيد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، وهو من بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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