فن ومشاهير

حمادة هلال يؤدي مناسك العمرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان حمادة هلال، على تأدية مناسك العمرة بالمملكة العربية ، قبل انطلاق موسم دراما رمضان.

وظهر هلال، بصورة أمام الكعبة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يا رب لك الحمد والشكر على كل النعم.. اللهم أغفر وأرحم أمي".

جدير بالذكر أن الفنان حمادة هلال، يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "المداح"، ويخوض بطولته أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون.

العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا