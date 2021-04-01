حمادة هلال يؤدي مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان حمادة هلال، على تأدية مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، قبل انطلاق موسم دراما رمضان.

وظهر هلال، بصورة أمام الكعبة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يا رب لك الحمد والشكر على كل النعم.. اللهم أغفر وأرحم أمي".

جدير بالذكر أن الفنان حمادة هلال، يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "المداح"، ويخوض بطولته أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون.

العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.