شكرا لقرائتكم خبر عن رايان رينولدز يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا بصورة وتعليق طريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النجم العالمي رايان رينولدز على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ونشر نجم هوليوود رايان رينولدز صورة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، وظهر وهو يرتدى كمامة سوداء وتبدو على وجه ملامح الضحك ثم توثيق حظة خضوعه لجرعة اللقاح، ومزح خلال تلقيه حقنة اللقاح قائلا: "أخيرًا حقنت بشبكة G5 بداخلي".



خلال الحصول على اللقاح

وانضم النجم العالمي رايان رينولدز إلى قائمة مشاهير هوليوود الذين تم تطعيمهم بنجاح في الجولة الأولى، ومن هؤلاء أرنولد شوارزنيجر، وجيف جولدبلوم، وجيسيكا تشاستين، وأوزي أوزبورن، وجودي دينش، وأنتوني دانيلز، وستيف مارتن، وتايلر بيري، وشون بن، وإيان ماكيلين، وجوان جيت، ودوللي بارتون، وباتريك ستيوارت، وتوني بينيت وغيرهم.



رايان رينولدز

وفى وقت سابق، كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن تبرع النجم العالمي رايان رينولدز، وزوجته بليك ليفلي، بمبلغ مليون دولار لبنوك الطعام بعد الأزمة التي عاشوها خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أكدت من خلاله على تبرع النجم العالمي رينولدز وزوجته بمبلغ 500 ألف دولار أواخر العام الماضي، وسرعان ما جددا تبرعهم بنفس المبلغ بعد ثلاثة أشهر من تبرعهم السابق.

من ناحية أخرى، كشفت بعض التقارير الأجنبية عن استحواذ النجم العالمي ريان رينولدز، والنجم العالمي روب ماكلهيني، على نادى ريكسهام بالكامل، بعد استثمار حوالي 2.76 مليون دولار، وامتلاك النادى بشكل كامل.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، كشفت فيه سيطرة رينولدز وماكلهيني، على النادي الإنجليزي بالكمال، بعد إتمام شروط الصفقة التي عقدت في نوفمبر الماضي، وفي بيان صادر عن النادى أكد أن المالكين الجدد أنهم سيوفرون الأموال بالكامل بالإضافة إلى تحديد لاعبي الفريق الأول هي الخطوة الأولى لهم للمنافسة على البطولات.