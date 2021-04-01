شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: بعمل 6 وجبات فى اليوم.. والعسيلى: أكلت فى فرنسا أغلى وجبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّ النجمان كندة علوش ومحمود العسيلي ضيفين على برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة المذاع على قناة ON، وكشف العسيلى أنه لأول مرة يغنى برفقة أوركسترا خلال البرنامج، مشيرا إلى أنه إحساس مختلف ولن تكون التجربة الأخيرة، في حين تحدثت كندة علوش عن زوجها النجم عمرو يوسف وعن حبه لتناول أطعمة مختلفة، قائلة: "عمرو بيحب الأكل جدا وأنا بعمل 6 وجبات في اليوم وأوقات أكتر لأن عمرو بياكل 3 وجبات غير أكل حياة وأكلى أنا لإنى بعمل دايت، بس عمرو دايما بيتسبب في إني ألغبط نظام الرجيم بتاعى".

وأضافت كندة علوش: "أنا بتخن من أى حاجة، مرة كنت بصور مع شيرين رضا وكانت بتجيب كل يوم زلابية بالشوكولاتة وبالتالى وزنى زاد 6 كيلو فى أسبوع، لكن هى وزنها مزادش"، وأشار العسيلي إلى أنه يحب تناول الطعام ويتذوق جيدا، مؤكدا أنه تناول من قبل برفقة زوجته أغلى طعام في مطعم فخم بفرنسا، لدرجة أنه قسم الحساب على أكثر من كارت ائتمان.

كما تحدث ضيفا البرنامج عن ذكريات الطفولة، حيث قالت كندة علوش إنها حبت لأول مرة في عمر الـ3 سنوات وإنها كانت طفلة متنمرة، حيث إنها من جيل لم يتربى على مساوئ التنمر، فى حين قال العسيلي إنه حب لأول مرة وهو في عامه الحادي عشر، وقام بتأليف أغنية لحبيبته.

وعلي جانب آخر أشار العسيلي إلى أن والده كان يحب الاستكشاف ومشاهدة الأفلام الوثائقية، وسماع الموسيقى بكل أنواعها، وهو ما أثر فى شخصيته وجعله محبا للمعلومات العامة والموسيقى.



سهرانين



كندة علوش والعسيلى وامير كرارة



العسيلى



كندة علوش



كندة علوش ومحمود العسيلى



كندة علوش وامير كرارة



سهرانين