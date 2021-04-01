شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب تشاركان بالغناء فى حفل نقل المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة نسمة محجوب لـ"الخليج 365"، إنها ستشارك بالغناء هى وريهام عبد الحكيم وأميرة سليم فى موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بمنطقة التحرير إلى متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، السبت 3 من أبريل المقبل.

وأضافت محجوب، أن كلمات الأغنية التى سيقدمونها تأليف موسيقى لـ هشام نزيه، ويشارك فى كتابة الأغنية أكثر من شاعر غنائى منهم أمير طعيمة.

وكان قد أثير خلال الأيام الماضية جدل بسبب إعلان الفنانة هند صبرى مشاركتها فى موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة.

النجمة التونسية واجهت انتقادات من البعض لمشاركتها بدعوى أن المصريات أحق منها ما دفعها للرد وتوضيح الأمر كتبت عبر تويتر:"من اجتهد وقرّر أنى مشاركة لوحدى؟ هل يجوز أن حدثا بهذه الجلالة التاريخية يترقبه العالم بأكمله تشارك فيه فنانة واحدة؟، وأضافت: لو فنانة واحدة هل يعقل أن تكون غير مصرية أبا عن جد؟.



وشددت النجمة التونسية على أن هذا الحدث يشارك فيه كل كبار نجوم مصر العديد منهم نشروا مثل الذى نشرته وأنها فخورة بمشاركتها بجزء صغير جدا بجانبهم، قائلة: "اللّى فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط.. مصر أكبر من كده بكتير".



ويضم موكب المومياوات الملكية 22 مومياء ملكية، وينتظر العالم نقلها فى موكب مهيب لمكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصريةالسبت المقبل .