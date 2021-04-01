شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة نادين مرجان تنضم إلى أسرة فيلم "آل هارون".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت المطربة الشابة نادين مرجان، إلى أسرة فيلم "آل هارون"، الذي تنتجه شركة مومنت برودكشن، للمنتج حسني محمود، لتقديم إحدى أغاني الفيلم.

وأنهت المطربة الشابة التعاقدات الرسمية مع المنتج حسني محمود، وفي مرحلة التحضير والإعداد لبدء تصوير الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيلم "آل هارون"، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر ريحانة، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبدالله، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، ومريم البحراوي، وإسلام حافظ، وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج، كل من، محمود شاذلي، وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج محمد كمال مدير الشركة.

وتدور أحداث فيلم «آل هارون»، في إطار تشويقي مثير، بشكل جديد.