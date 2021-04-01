شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تطرح برومو "وكل ما نفترق" لـ ريهام حجاج وعرضه على قنواتها فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الأستاذ تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، والتى تخوض به السباق الرمضانى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، معلقا: "وكل ما نفترق على قنوات المتحدة رمضان 2021 إن شاء الله إنتاج تى فيجين طارق الجنايني".

وتنافس النجمة ريهام حجاج بمسلسل "وكل ما نفترق" من بطولتها وعدد كبير من نجوم الفن، منهم عمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف وأيتن عامر وأحمد فهمى وسيد رجب ومحمد الشرنوبى، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد.



برومو مسلسل وكل ما نفترق للنجمة ريهام حجاج

ومن المتوقع أن تنافس ريهام حجاج بقوة خلال سباق رمضان المقبل بعد النجاح الكبير الذى حققته بمسلسل "لما كنا صغيرين"، فى موسم رمضان الماضى على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تتطرق ريهام حجاج إلى العديد من القضايا الاجتماعية المهمة خلال أحداث مسلسلها الجديد، وتقدم من خلاله عددا من المفاجآت.



بوستر مسلسل وكل ما نفترق للنجمة ريهام حجاج

واستطاعت النجمة ريهام حجاج فرض نفسها كواحدة من أبرز فنانات جيلها على الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، بعدما قدمت عدداً من الأدوار المميزة التي أثبتت من خلالها موهبتها في التمثيل وهو ما دفع صناع الدراما للمراهنة عليها وإسناد البطولة المطلقة لها مؤخرا فى عدد من الأعمال.

آخر أعمال ريهام حجاج هو مسلسلها " لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من محمود حميدة، خالد النبوى، كريم قاسم، نبيل عيسى، هل السعيد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أمين سلامة، وإخراج محمد على.