جيران الأمير هاري وميغان ماركل يغادرون منازلهم بعد انتقالهما بأشهر إلى حيهم وهذا هو السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 مارس 2021 11:47 مساءً - حسب العرف العقاري،ترتفع أسعار العقارات السكنية حين تكون أكثر هدوءًا ورقياً،وترتفع قيمتها أكثر بالطبع حين يكون الجار أميراً كالأمير هاري،حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

إقامة الأمير هاري في حي مونتيستو رفعت قيمة العقارات فيه

إنتقال الأمير هاري وعائلته إلى حي مونتسيتو رفع أسعار عقاراتها-الصورة من أنستغرام

تسبب انتقال الأمير هاري "36 عاماً" وعائلته من مقر إقامته في لوس أنجلوس إلى حي "مونتسيتو" في سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا قبل أشهر في عام 2020 الماضي حيث اشترى قصراً فاخراً برهن عقاري بنكي في ارتفاع أسعار العقارات فيه بطريقة لافتة،وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

جيران الأمير هاري وميغان يعرضون منازلهم للبيع

لم يحظ الأمير هاري "36 عاماً" وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل "39 عاماً" بفرصة كبيرة للتعرف عن قرب على جيرانهم المحيطين بهم منذ انتقالهما إلى حي "مونتسيتو" الراقي الهادىء في يونيو-حزيران 2020 الماضي،بعد مرور فترة على انسحابهما من واجباتهما الملكية في بريطانيا،والإنتقال إلى كندا ثم إلى لوس أنجلوس ثم استقرا أخيراً في حي "مونتسيتو" بكاليفورنيا بالقرب من صديقتهما قطب الإعلام المليارديرة أوبرا وينفري.

ولن تتاح فرصة أخرى لتعرف الأمير هاري وعائلته على جيرانهم،لأن ارتفاع أسعار العقارات في "حي مونتيستو" جعلت جيرانهم يقررون إستغلال الفرصة وعرض منازلهم للبيع لتحقيق أرباح مجزية ومضمونة.

مالك منزل روب لوي السابق أول الجيران المغادرين..وهذه قيمة منزله

وبحسب ما ذكرت مجلة "فوربس" فإن الملياردير بيترسبيرلينج مالك منزل نجم هوليوود الممثل الأمريكي روب لوي السابق الذي يقع منزله على مسافة قريبة جداً من قصر الأمير هاري ،سيكون أول المغادرين حيث قام بطرح منزله الفاخر للبيع مقابل 22.5 مليون دولار .

وتم إدراج مكتب عقاري متخصص بالمنازل الفاخرة القيمة بإدراج منزل روب لوي الفاخر السابق للبيع ،ويضم المنزل سبع غرف نوم،و13 حماماً ،ومعه أرض شاسعة تبلغ مساحتها أكثر من خمسة دونمات ونصف الدونم".

منزل روب لوي السابق يشبه منزل الأمير هاري

ووصف الوكيل العقاري الشهير تيموثي دي بريزيتو منزل الملياردير بيتر سبيرلينج الذي كان ملك الممثل الشهير روب لوي سابقاً بأنه ملكية عقارية ساحرة ملهمة للمغامرين من جميع الأعمار والفئات،ويجسد هذا المنزل نموذج منازل مونتسيتو وجنوب كاليفورنيا المثالي.

وقال إن روب لوي فعل أمراً جيداً ببيعه منزله للملياردير بيتر سبيرلينج بمبلغ 25 مليون دولار عام 2005.

فهذا المنزل شبيه إلى حد كبير المنزل الذي يمتلكه الأمير هاري وميغان ماركل ،حيث تم تصميمه ليبدو كأنه قصر ريفي إنكليزي عريق.

فلقد تفرد تصميمه بالمدافىء التقليدية الكبيرة،وأسقف الغرف العالية،وفيه داران منفصلان عن القصر لنوم الضيوف يقتصر على غرفة واحدة وحمام،وآخر للموظفين،وصالات للألعاب الرياضية والسينما ومرآب يتسع ل8 سيارات.

لكن منزل الأمير هاري وميغان ماركل أكبر لضمه تسع غرف نوف،و16 حماماً،ودار ضيافة أكبر تتميز بوجود غرفتين للنوم وحمامين واسعين،ومزايا آخرى لا تعد ولا تحصى.