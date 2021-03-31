اتحاد الخليج العربي يتعاون مع نقابة المهن الموسيقية المصرية لاكتشاف المواهب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 مارس 2021 11:47 مساءً - وافق مجلس نقابة المهن الموسيقية المصرية في اجتماعه الأخير، صباح اليوم الأربعاء 31 مارس، برئاسة هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، على توقيع بروتكول تعاون مع كلية التربية الموسيقية، واتحاد الخليج العربي للتدريب لعمل ورش لتعليم الموسيقي والغناء، واكتشاف المواهب الشابة.

هاني شاكر يسعى لاكتشاف المواهب في الغناء والتلحين والعزف

كما وافق مجلس النقابة على رعاية الدورة الأفروعربية لكرة القدم النسائية، وأكد بيان صادر عن النقابة أن هذه الاتفاقيات تستهدف تعزيز ودعم الشأن الثقافي والفني في مصر والعالم العربي، في إطار حرص النقابة ومجلسها على المساهمة في الدور المجتمعي، لخلق جيل جديد قادر على الإبداع، وتغيير تصور الناس لواقعهم، خاصة وأن الفن يزيد من تفاعل الشباب مع بعضهم البعض.

وتهدف النقابة من البروتوكولات تقديم مواهب جديدة قادرة على تقديم فن راقي يخدم المجتمع وتوعية الشباب وتأهيلهم إلى المستوى الثقافي والفني المطلوب للارتقاء بالذوق الفني.

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