شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة العالمية دوا ليبا تشارك فى حفل Brit Awards لعام 2021..اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة العالمية دوا ليبا انتعاشة فنية، حيث حصدت خلال الفترة الماضية المزيد من النجاحات فى عالم صناعة الموسيقى والغناء، حيث استطاعت النجمة الشهيرة البالغة من العمر (25 عاما ) أن تكون واحدة من أهم نجمات الغناء على الساحة فى فترة قصيرة، وذلك بفضل موهبتها المذهلة إضافة الى اختيارتها التى تقودها دائما للنجاح.

أعلنت دوا ليبا أنها بصدد المشاركة فى حفل توزيع جوائز "BRIT Awards"، والمقرر أن يقام يوم 11 مايو المقبل فى لندن ، وهو واحد من أهم وأشهر الاحداث الموسيقية فى العالم، وهو ما أكده موقع "أم ان أى".

قالت دوا ليبا:"أنا متحمسة جدا للعودة من الجديد لتقديم استعراضات مميزة لكم جميعا فى The BRITs هذا العام .. سيكون من المميز أن أعود إلى المسرح فى المملكة المتحدة".

يذكر أن القائمون على حفل توزيع جوائز Brit Awards لعام 2021 قد أعلنوا مؤخرا اختيارهم للنجم العالمى جاك وايتهول للعام الرابع على التوالى، وذلك لتقديم الحفل المقرر إقامته فى مايو المقبل بعد أن أجبر فيروس كورونا هذا الحدث الفنى الضخم على تغيير موعده التقليدى فى منتصف شهر فبراير.

وقال النجم جاك وايتهول لصحيفة The Sun "إنه لشرف كبير حقا أن أقوم بذلك لكن هذا العام يبدو أكثر تميزا من أى وقت مضى.. يمكن أن يكون هذا العام حدث مهم حق، حيث يمثل لحظة عودتنا من جديد نحو الموسيقى و الحفلات الحية ، والتى افتقدناها جميعا.. أعتقد أن الجميع كان يشعر بحالة من اليائس من أن يعودوا من جديد لهذه الأجواء .. وقد تعاملنا جميعا بشكل جيد للغاية لنصل من جديد إلى هذا المكان.